Японские инженеры разработали систему охлаждения, которая позволит луноходам выжить в экстремальных температурных условиях Луны

Луна — сложная среда для выживания, в том числе для технических устройств. Резкие перепады температур от дня к ночи значительно затрудняют создание надёжного оборудования, способного бесперебойно функционировать.
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