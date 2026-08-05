ЖАПАРОВ С ДРУЗЬЯМИ-ПРЕЗИДЕНТАМИ ОТКРЫВАЕТ ГОЛЬФ-КЛУБ: А ШКОЛЫ ПУСТЬ СТРОЯТ РУССКИЕ

Геннадий Исаков

А на себя не хотим посмотреть? Сколько церквей у себя построили вместо школ, больниц, детских яслей и садов? Там те гольфклубы хоть не устраивают грызню в обществе, а нас церковники постоянно провоцируют раздоры, поливая грязью наше героическое советское прошлое и его вождей. Этим служат нашим врагам.