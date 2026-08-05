Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЖАПАРОВ С ДРУЗЬЯМИ-ПРЕЗИДЕНТАМИ ОТКРЫВАЕТ ГОЛЬФ-КЛУБ: А ШКОЛЫ ПУСТЬ СТРОЯТ РУССКИЕ

ЖАПАРОВ С ДРУЗЬЯМИ-ПРЕЗИДЕНТАМИ ОТКРЫВАЕТ ГОЛЬФ-КЛУБ: А ШКОЛЫ ПУСТЬ СТРОЯТ РУССКИЕ

АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ В Киргизии с помпой открыли элитный гольф-клуб. Ленточку перерезали в присутствии президентов четырёх государств Средней Азии.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
А на себя не хотим посмотреть? Сколько церквей у себя построили вместо школ, больниц, детских яслей и садов? Там те  гольфклубы хоть не устраивают грызню в обществе, а нас церковники постоянно провоцируют раздоры, поливая грязью наше героическое советское прошлое и его вождей. Этим служат нашим врагам.
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1 м.
Галина Скрипник
Геннадий Исаков
А на себя не хотим посмотреть? Сколько церквей у себя построили вместо школ, больниц, детских яслей и садов? Там те  гольфклубы хоть не устраивают грызню в обществе, а нас церковники постоянно провоцируют раздоры, поливая грязью наше героическое советское прошлое и его вождей. Этим служат нашим врагам.
О чем это вы? Успокойтесь. Оставьте в покое церковь. Никого батющки не провоцируют. Это вы провоцируете своими глупыми комментами.
Ответить
1 м.
Геннадий Исаков
Галина Скрипник
О чем это вы? Успокойтесь. Оставьте в покое церковь. Никого батющки не провоцируют. Это вы провоцируете своими глупыми комментами.
А фильм &quot;Мумия&quot; не провокация? А поливы на советское  время в  проповедях Кирилла не провокация? А поливы от разных богословских &quot;профессоров&quot; на Сталина, Джержинского  не провокация?
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1 м.