РИА Новости: на Краснолиманском направлении потери ВСУ составили около 60 бойцов

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли примерно 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука.
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