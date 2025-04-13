"Русский флаг нельзя": На дагестанского бойца MMA Алиасхабова обрушился хейт земляков из-за его патриотической позиции и уважения к русским

валерия

Зато по улицам Москвы и других городов могут разъезжать с бешенно орущей музыкой( своей национальной) и шествие в Новруз-байрам совершать толпой... Это им можно. Давно следует таким " согражданам" обломать рога, прекратить их кормить!!! Хотят самостоятельности,пусть живут самостоятельно. а не сосут Россию!