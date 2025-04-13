"Русский флаг нельзя": На дагестанского бойца MMA Алиасхабова обрушился хейт земляков из-за его патриотической позиции и уважения к русским

Avia.pro - СМИ Марат Алиасхабов, чемпион мира и России по кудо, а ныне боец ММА из Дагестана, стоит в центре жаркого спора.
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