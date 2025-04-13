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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Русский флаг нельзя": На дагестанского бойца MMA Алиасхабова обрушился хейт земляков из-за его патриотической позиции и уважения к русским

"Русский флаг нельзя": На дагестанского бойца MMA Алиасхабова обрушился хейт земляков из-за его патриотической позиции и уважения к русским

Avia.pro - СМИ Марат Алиасхабов, чемпион мира и России по кудо, а ныне боец ММА из Дагестана, стоит в центре жаркого спора.

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Комментарии
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Александр Широков
Никого не держим! А парню уважуха!
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16 час.
валерия
Зато по улицам Москвы и других городов могут разъезжать с  бешенно орущей музыкой( своей национальной) и шествие в Новруз-байрам совершать толпой... Это им можно. Давно следует таким &quot; согражданам&quot; обломать рога, прекратить их кормить!!! Хотят самостоятельности,пусть живут самостоятельно. а не сосут Россию!
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16 час.
Сергей Алексеев
России нужно каждый год снижать дотации нахлебникам.
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8 час.
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