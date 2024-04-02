Режиссёр Игорь Коняев: «Совесть и вкус не позволяют мне менять текст Пушкина»

В этом году фестиваль посвящён 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Азербайджанский государственный академический русский драматический театр привёз спектакль "Капитанская дочка", созданный в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские".
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