«Объявим конкурс в Тюмени»: Украина пытается продать Западу российские месторождения

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Дохов хватает, пусть ищут...
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4 час.
ВР
Вова Рябов
А что там киевского княжества 3 области совр.украины оставить для выплаты долгов или штаты пусть у себя предоставят место под офис правительства в изгнании
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
30..52 % всей территории Украины уже продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел &quot;Это НАША земля!&quot; Территории вдоль Днепра купили евреи. Сейчас Россия отвоевывает территории у бандеровцев и у новых &quot;владельцев&quot;.Военные трофеи!
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1 час.

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