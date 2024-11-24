Политнавигатор Украина предлагает Западу планы своего послевоенного восстановления, которые не имеют ничего общего с реальностью.
«Объявим конкурс в Тюмени»: Украина пытается продать Западу российские месторождения
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Дохов хватает, пусть ищут...
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4 час.
ВР
Вова Рябов
А что там киевского княжества 3 области совр.украины оставить для выплаты долгов или штаты пусть у себя предоставят место под офис правительства в изгнании
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
30..52 % всей территории Украины уже продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел "Это НАША земля!" Территории вдоль Днепра купили евреи. Сейчас Россия отвоевывает территории у бандеровцев и у новых "владельцев".Военные трофеи!
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1 час.
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