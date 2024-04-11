Орловчанка планирует построить на берегу Оки юрт-лагерь с яблоневым садом

Жительница Орла Ирина Петрищева намерена заняться агротуризмом. Она планирует в Орловском округе, на берегу Оки, разбить плодово-ягодный сад, построить гостевой дом, юрт-лагерь, организовать мастерскую по изготовлению пастилы, джемов и чипсов из яблок.