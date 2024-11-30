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Гранаты и водометы: в Грузии разгораются массовые "евробеспорядки"

Этой ночью Тбилиси вновь полыхал. Правда, радикалы сменили тактику. Вслед за безуспешными попытками прорваться в здание парламента, протестующие решили захватить офис правящей партии, которая предложила самостоятельный курс страны вместо евроинтеграции.

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