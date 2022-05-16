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Швентек о статусе фаворита на «Ролан Гаррос»: «Пытаюсь смириться с тем, что моя серия побед в какой-то момент закончится»

Ига Швентек прокомментировала то, что едет на «Ролан Гаррос» в статусе фаворита. Полька не проигрывает 28 матчей подряд.

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