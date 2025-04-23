Чистота и порядок: американский ветеран сравнил улицы Москвы и Нью-Йорка

Почему один город стремительно деградирует, а другой успешно развивается? На своём личном YouTube-канале американец Дэн Касл, приехавший в Москву, выражает свое изумление чистотой улиц российской столицы по сравнению с грязными улицами Нью-Йорка.
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