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salekhard.online

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Юные мастера из Ямальского района создают стильные аксессуары для волновахских школьников

Юные мастера из Ямальского района создают стильные аксессуары для волновахских школьников

В филиале социального обслуживания «Доверие» в Ямальском районе прошел интересный мастер-класс, на котором дети научились делать картхолдеры.

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