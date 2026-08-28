Китайские инвестиции в Киргизию достигнут $1,85 млрд до 2025 года

На киргизско-китайском форуме сообщено о $1,85 млрд китайских инвестиций в Киргизию в 2021-2025 гг. Замглавы кабмина Эрлист Акунбеков отметил проект железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан и привлечение инвестиций в промышленные и энергетические сферы.