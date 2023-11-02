Отложенный платеж: новым регионам отсрочат плату за капремонт до 2026 года

Жителям новых регионов отсрочат введение взносов на капремонт многоквартирных домов — они начнут оплачивать их только с 2026 года, а не с 2024-го, как предусмотрено действующим постановлением правительства.
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