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SUSANIN

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Жителям Удмуртии пояснили, как будет работать цифровой рубль

Жителям Удмуртии пояснили, как будет работать цифровой рубль

Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября в Удмуртии, как и по всей России, начинается запуск цифрового рубля. Как пояснили в Минфине республики, возможность пользоваться цифровой валютой предоставят все 12 системно значимых банков России.

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