Завышение цен, реализация товаров без документов и иные нарушения выявил КГК Могилевской области на рынках Могилева, Бобруйск...

Завышение цен, реализация товаров без документов и иные нарушения выявил КГК Могилевской области на рынках Могилева, Бобруйска и КричеваВ июне-июле Комитетом госконтроля Могилевской области проведен мониторинг крупных рынков, расположенных в Могилеве, Бобруйске и Кричеве.