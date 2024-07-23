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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Завышение цен, реализация товаров без документов и иные нарушения выявил КГК Могилевской области на рынках Могилева, Бобруйск...

Завышение цен, реализация товаров без документов и иные нарушения выявил КГК Могилевской области на рынках Могилева, Бобруйск...

Завышение цен, реализация товаров без документов и иные нарушения выявил КГК Могилевской области на рынках Могилева, Бобруйска и КричеваВ июне-июле Комитетом госконтроля Могилевской области проведен мониторинг крупных рынков, расположенных в Могилеве, Бобруйске и Кричеве.

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