Завышение цен, реализация товаров без документов и иные нарушения выявил КГК Могилевской области на рынках Могилева, Бобруйск...

Завышение цен, реализация товаров без документов и иные нарушения выявил КГК Могилевской области на рынках Могилева, Бобруйска и КричеваВ июне-июле Комитетом госконтроля Могилевской области проведен мониторинг крупных рынков, расположенных в Могилеве, Бобруйске и Кричеве.
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