А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 6 мая в Иванове

А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 6 мая в ИвановеСегодня, 6 мая, воздух окутан лёгкой прохладой, словно природа укуталась в тонкое одеяло, температура держится на отметке +10°C.