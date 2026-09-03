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Vivo X500 получит флагманскую камеру Sony, стабилизацию уровня карданного подвеса и перископ с записью 4K 120 к/с

Vivo X500 получит флагманскую камеру Sony, стабилизацию уровня карданного подвеса и перископ с записью 4K 120 к/с

Vivo заметно усилила фотосистему стандартной версии X500 Vivo официально раскрыла ключевые характеристики камер X500 перед презентацией смартфона в Китае.

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