Создатели уральского дрона «Упырь» попали под санкции Евросоюза

В новый 15-й пакет санкций Евросоюза попало екатеринбургское предприятие «Уралдронзавода», где разработали FPV-дрон «Упырь», модели которого широко применяются войсками ЦВО в зоне спецоперации РФ на Украине.
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