Бывший топ-менеджер КРПК Бураков трудоустроился на «Метафракс»

Бывший гендиректор Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК») и Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК») Алексей Бураков, принадлежащих региональным властям, получил должность в АО «Метафракс Кемикалс».
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