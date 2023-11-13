Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Город оказывает поддержку промышленному производству За январь — сентябрь 2023 года объем промышленного производства в Москве увеличился на более чем 15% по сравнению с прошлым годом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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