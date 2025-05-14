Экс-тренер «Спартака» Абаскаль нашел новую работу, агент прояснил будущее Головина. Трансферные слухи дня

Всё самое интересное.Головина в России не ждать?Александр Мысякин, Sport24Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал возможность возвращения своего клиента, российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, на родину.
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