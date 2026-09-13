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SPLETNIK

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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук раскрыли пол и имя своего ребёнка

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук раскрыли пол и имя своего ребёнка

45-летний комик Гарик Харламов и его жена, 33-летняя Катерина Ковальчук, рассказали, как назвали новорожденную дочь.

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