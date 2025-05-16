Главный тренер «Каролины» высоко оценил дебютный матч Никишина за клуб

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре защитника Александра Никишина. «Я не знаю более трудной ситуации, в которую можно было бы отправить парня, особенно когда есть такой языковой барьер.
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