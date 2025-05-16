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Главный тренер «Каролины» высоко оценил дебютный матч Никишина за клуб

Главный тренер «Каролины» высоко оценил дебютный матч Никишина за клуб

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре защитника Александра Никишина. «Я не знаю более трудной ситуации, в которую можно было бы отправить парня, особенно когда есть такой языковой барьер.

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