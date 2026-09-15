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Царьград

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Отунну призвал решать климатические проблемы без ущерба экономике

Отунну призвал решать климатические проблемы без ущерба экономике

Экс-постпред Уганды при ООН Олара Отунну, кандидат на пост генсека, подчеркнул, что борьба с изменением климата должна происходить без ущерба для экономики и технологий, и должен быть особый акцент на поддержку развивающихся стран.

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