COGAT: Израиль пропустил в Газу по четыре цистерны с топливом и бытовым газом

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях COGAT сообщил, что Израиль пропустил в сектор Газа по четыре цистерны с топливом и бытовым газом на второй день действия перемирия с ХАМАС.
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