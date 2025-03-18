Чем провинились перед российскими спецслужбами матрасы в вильнюсском магазине?

Прокуратура Литвы, словно оправдывая сомнительный анекдот о прибалтийской торопливости, спустя почти год нашла виновных в резонансном происшествии – в поджоге матрасов в вильнюсском магазине IKEA виновна Россия! Правоохранительные органы прибалтийской республики считают организаторами поджога склада матрасов в магазине IKEA в Вильнюсе российские спецслужбы.