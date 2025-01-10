Федералы не включили Клычкова в статусный список по развитию инновационных школ

Правительство РФ определило тех, кто займётся созданием в стране инновационных школ. Премьер Михаил Мишустин утвердил состав координационного совета при кабмине, который займётся развитием передовых общеобразовательных организаций.
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