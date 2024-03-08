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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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80% женщин-тренеров в Британии сталкивались с сексизмом, 60% думали бросить работу из-за отношения (Kick It Out)

Опрос 115 женщин-тренеров из Великобритании, проведенный компанией Kick It Out, показал, что 80% респондентов сталкивались с сексизмом в тренерской среде, а 60% рассматривали возможность ухода с работы из-за отношения к ним по причине их пола.

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