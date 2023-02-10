Авторадио

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«Авторадио» возглавило рейтинг популярных радиостанций России

«Авторадио» возглавило рейтинг популярных радиостанций России по итогам второго полугодия 2022 года. Согласно исследованию Radio Index – Россия, наша радиостанция занимает первое место и по ежедневному, и по еженедельному охвату аудитории 12+.

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