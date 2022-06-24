Члены экипажа Ан-30 рассказали о жесткой посадке в Якутии

Один из членов экипажа самолета Ан-30, совершившего жесткую посадку в Якутии, заместитель по летной работе Владимир Виноградов рассказал, что спасти людей, находившихся на борту, удалось благодаря грамотным действиям командира воздушного судна .
Один из членов экипажа самолета Ан-30, совершившего жесткую посадку в Якутии, заместитель по летной работе Владимир Виноградов рассказал, что спасти людей, находившихся на борту, удалось благодаря грамотным действиям командира воздушного судна .
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