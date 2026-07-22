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Аргументы недели

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Кубань подверглась массированной атаке беспилотников, два человека погибли

Кубань подверглась массированной атаке беспилотников, два человека погибли

Краснодарский край пережил одну из самых мощных атак беспилотников за последнее время. В ночь на 22 июля удары пришлись по логистическому центру в Краснодаре и нефтебазе в Армавире.

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