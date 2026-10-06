Инструкция: как избавиться от засоров в частном доме

Канализация в частном доме — это автономная система, требующая регулярного ухода и контроля. В условиях Казахстана, с его резко-континентальным климатом, морозами до –40 °C на севере и жесткой водой в ряде регионов, засоры появляются значительно чаще, чем в многоквартирных домах.
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