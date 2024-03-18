В Новосибирской области на выборах президента РФ Путин лидирует с 83,88 % голосов

За Владимира Путина проголосовали 1 166 606 новосибирцев. По предварительным результатам голосования на выборах президента РФ в Новосибирской области действующий глава государства Владимир Путин набрал 83,88 % голосов (1 166 606 человек).
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