Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

Расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторных лодки ВСУ, на которых противник пытался переправить личный состав и средства для высадки на левый берег Днепра в Херсонской области.
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