ES H2: Hold 7,522 or Fall to 7,357? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! ProjectSyndicate ▪️ ES H2 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ the S&P 500 is balancing near 7,481, boxed between a well-defined floor and ceiling with no clear control.
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