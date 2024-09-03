Cell: Ученые нашли способ замедлить старение и улучшить здоровье мозга

Ученые нашли молекулу, способную снижать воспаление и улучшать работу мозга и мышц у пожилого человекаГруппа ученых из Научного центра исследования медицины имени Андерсона обнаружила молекулу, способную эффективно бороться с воспалительными процессами в организме.