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Ябыгырга ярдәм итә торган икмәк уйлап чыгарганнар

Россиядә галимнәр ябыгырга ярдәм итә торган махсус икмәк уйлап тапкан. Бу хакта «РИА Новости» агентлыгына медицина фәннәре кандидаты, табиб-диетолог, терапевт, Туклану, биотехнологияләр һәм азык-төлек иминлеге буенча федераль тикшеренү үзәгенең иммунология лабораториясе хезмәткәре Татьяна Солнцева сөйләгән.

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