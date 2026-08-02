Ябыгырга ярдәм итә торган икмәк уйлап чыгарганнар

Россиядә галимнәр ябыгырга ярдәм итә торган махсус икмәк уйлап тапкан. Бу хакта «РИА Новости» агентлыгына медицина фәннәре кандидаты, табиб-диетолог, терапевт, Туклану, биотехнологияләр һәм азык-төлек иминлеге буенча федераль тикшеренү үзәгенең иммунология лабораториясе хезмәткәре Татьяна Солнцева сөйләгән.
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