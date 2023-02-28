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Microsoft нашла способ обыграть PlayStation

Microsoft нашла способ обыграть PlayStationMicrosoft расширит сервис по подписке Game Pass на десятки новых рынков, в том числе в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, почти удвоив количество стран, где он доступен, до 86.

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