Microsoft нашла способ обыграть PlayStation

Microsoft нашла способ обыграть PlayStationMicrosoft расширит сервис по подписке Game Pass на десятки новых рынков, в том числе в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, почти удвоив количество стран, где он доступен, до 86.
Microsoft нашла способ обыграть PlayStationMicrosoft расширит сервис по подписке Game Pass на десятки новых рынков, в том числе в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, почти удвоив количество стран, где он доступен, до 86.
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