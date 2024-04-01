8 признаков того, что рядом с тобой НЕ ТОТ человек

Самое страшное – проснуться через десять лет и понять, что рядом с тобой совершенно чужой человек. Речь не о жестком отрыве, после которого ты очнулась в незнакомой квартире, а о переживаниях девушек, неуверенных, «а тот ли это самый».
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