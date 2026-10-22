ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Атакованы заводы по производству крылатых ракет и беспилотников, транспортные узлы Киева, портовая инфраструктура Одессы.
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