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Кафанов о вратарях «Ростова»: «Мечтаем забивать так же, как Проведель»

Кафанов о вратарях «Ростова»: «Мечтаем забивать так же, как Проведель»

Голкипер «Лацио» забил головой на 95-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

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