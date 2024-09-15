Игорь Руденя поздравил работников лесной промышленности с профессиональным праздником

15 сентября отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Сотрудников и ветеранов лесного комплекса Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.
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