Чиновник администрации Первомайского района Алтая попался на взятках

Его заключили под стражу Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района Алтайского края предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
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