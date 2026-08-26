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ИА Регнум

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«Нейроотравление». Израиль манипулирует США через купленных политиков и ИИ

«Нейроотравление». Израиль манипулирует США через купленных политиков и ИИ

Вмешательство израильского лобби в американские выборы стало причиной скандала. Как выяснилось, попытки Израиля оказывать влияние на умы и сердца американцев гораздо шире участия в предвыборной кампании, а с ростом масштабов подобной деятельности увеличивается и степень ее токсичности.

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