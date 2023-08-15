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Стерлинг Браун продолжит карьеру в «Альбе»

Берлинская «Альба» подписала контракт с бывшим игроком НБА Стерлингом Брауном (28 лет, 196 см). Об этом сообщило агентство баскетболиста.

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