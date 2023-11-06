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Поезда нового поколения выпустят на Замоскворецкую линию метро в 2024 году

Поезда нового поколения выпустят на Замоскворецкую линию метро в 2024 году

Самые современные поезда выпустят на Замоскворецкую линию Московского метрополитена в грядущем году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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