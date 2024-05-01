TWR Supercat — рестомод Jaguar XJS с двигателем V12 и гоночной родословной

Британская фирма TWR Tom Walkinshaw Racing представила шикарный рестомод Supercat с двигателем V12. Он основан на классическом Jaguar XJS, но имеет значительные механические и визуальные изменения, улучшающие его характеристики на дороге и треке.
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