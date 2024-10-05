Гебрейесус: решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата - прискорбное

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал решение властей Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата.
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