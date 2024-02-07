Два министра возглавили медиарейтинг алтайских чиновников за 2023 год

В прошлом году главы этих двух ведомств почти всегда входили в пятерку самых упоминаемых за месяц Министр транспорта Антон Воронов и министр культуры Елена Безрукова возглавили рейтинг чиновников Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году.
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