Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города

Игорь Кузнецов

В СМИ только и пишут: "Очевидцы сообщали, что горит завод по производству оптоволокна — единственный в России." Ну всё, завод сгорел... Хватит паники, конечно же не все удары БПЛА можно отразить. ПВО работает, но полностью "закрыть купол" просто невозможно. Каков будет ответ укронацистам - посмотрим после 10 мая.