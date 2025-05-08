Чем ближе к Дню Победы – тем яростнее воздушные налеты киевского режима на территорию России. 7 мая украинские беспилотники пытались атаковать сразу несколько наших военных заводов и два военных аэродрома.
Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В СМИ только и пишут: "Очевидцы сообщали, что горит завод по производству оптоволокна — единственный в России." Ну всё, завод сгорел... Хватит паники, конечно же не все удары БПЛА можно отразить. ПВО работает, но полностью "закрыть купол" просто невозможно. Каков будет ответ укронацистам - посмотрим после 10 мая.
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8 час.
Игорь Михайлович
уже смех разбирает от таких новостей.. ))
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7 час.
Вячеслав Денисов
Про орешник уже задолбали своей болтовней! Или применяйте, или заткнитесь! Надоело!
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5 час.
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