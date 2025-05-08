☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Ну, Роджерс, как всегда, задает риторические вопросы. Кто, почему, где..... Никто на них отвечать не будет, потому чт...Роджерс: Неудобны...
  • Андрей
    А что вы знаете о том, что там с этими фашистами? Я, в 22ом году был в Вильнюсе.. Пожилая литовка как-то сказала, что...Вандалы «в законе»
  • ММ
    "я сгущаю краски и не может быть мразью весь народ!"- Увы, может! В 30-е годы на Западной Украине зерно было массово ...Роджерс: Неудобны...

Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города

Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города

  Чем ближе к Дню Победы – тем яростнее воздушные налеты киевского режима на территорию России. 7 мая украинские беспилотники пытались атаковать сразу несколько наших военных заводов и два военных аэродрома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
В СМИ только и пишут: &quot;Очевидцы сообщали, что горит завод по производству оптоволокна — единственный в России.&quot; Ну всё, завод сгорел... Хватит паники, конечно же не все удары БПЛА можно отразить. ПВО работает, но полностью &quot;закрыть купол&quot; просто невозможно. Каков будет ответ укронацистам - посмотрим после 10 мая.
Ответить
8 час.
Игорь Михайлович
уже смех разбирает от таких новостей.. ))
Ответить
7 час.
Вячеслав Денисов
Про орешник уже задолбали своей болтовней! Или применяйте, или заткнитесь! Надоело!
Ответить
5 час.
наверх